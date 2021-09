O Instituto Politécnico de Macau (IPM) anunciou na terça-feira o lançamento da versão 2.0 da aplicação para telemóveis “Aprenda com Notícias CH-PT”, com o apoio do Macao Daily News.

Segundo um comunicado, a aplicação apresenta notícias do jornal local de língua chinesa em formato bilíngue e distribuídas em 20 categorias, mais do que na primeira versão.

Além de divulgar notícias sobre o Interior da China e Macau nos Países da Língua Portuguesa, a aplicação oferece novos recursos, tanto para os estudantes de português na China como para os estudantes de chinês nos países lusófonos, sublinha o IPM.

A aplicação combina “a rica experiência” do IPM no campo da tradução entre chinês e português com tecnologias de tradução automática, através do uso de mega-dados e inteligência artificial.

A aplicação está disponível, de forma gratuita, nas lojas de aplicações para dispositivos móveis da Google e da Apple.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/instituto-politecnico-de-macau-lanca-nova-versao-de-aplicacao-com-noticias-bilingues/