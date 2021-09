No sentido de introduzir novas forças motrizes na atracção de investimentos e de negócios, desempenhar as vantagens únicas de Macau enquanto Plataforma de Cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa, bem como, atrair empresas nacionais e internacionais para Macau, o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (doravante designado por IPIM) lançou a página electrónica e a aplicação “Invista Aqui”, um portal que fornece informações sobre investimentos em Macau, nas nove cidades da Grande Baía e nas principais cidades dos países de língua portuguesa. É uma ferramenta de apoio que proporciona aos investidores, de entre uma vasta informação disponível na internet, obterem informações de investimento sintetizadas de forma prática.

Informações diversificadas em três línguas, quatro idiomas

O portal disponibiliza informações sobre o ambiente de negócios, procedimentos comerciais, políticas fiscais, medidas de incentivo, desenvolvimento industrial, leis e regulamentos de Macau, das nove cidades da Grande Baía e das principais cidades dos países de língua portuguesa. Para facilitar a obtenção das informações dos investidores de todo o mundo, a interface está disponível em três línguas: chinês, português e inglês, sendo ainda possível a leitura do conteúdo do portal em cantonês, mandarim, português e inglês.

Multifuncionalidade de “Invista Aqui” ajuda os investidores

O portal dispõe de várias funcionalidades, como simulador de cálculo que ajuda os investidores a calcularem os diversos tipos de impostos e as despesas relacionadas com o estabelecimento de uma empresa. Paralelamente, o portal disponibiliza atendimentos online, o atendimento automático pode responder às questões colocadas por investidores, e o atendimento pelos trabalhadores, durante o horário de expediente do IPIM, reencaminha o utilizador para um trabalhador que irá fazer o acompanhamento do processo. Os formulários de candidatura relativos ao estabelecimento de empresas, a licenças e alvarás estão também disponíveis no portal, sendo que algumas das candidaturas podem ser submetidas online.

Múltiplas formas de recomendação da informação adequada

Os investidores podem também recorrer à função de pesquisa avançada para encontrar as informações de que necessitam de forma rápida e precisa, podem ainda ter acesso, na secção de vídeos, ao ambiente de investimento, às histórias de sucesso, aos eventos de convenções e exposições, entre outros.

A fase experimental, com a duração de um mês, do “Invista Aqui” foi concluída com sucesso. O IPIM recolheu sugestões de várias entidades e procedeu à optimização do portal com base nessas sugestões. O IPIM compromete-se a continuar a ouvir as opiniões da comunidade e a melhorar constantemente as configurações e informações disponibilizadas no portal. Caso necessite de obter mais informações sobre o portal ou tenha sugestões que nos pretenda fornecer, por favor contacte o pessoal do IPIM através do telefone (853) 2872 0300.

