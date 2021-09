O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, e uma delegação do Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) encontram-se em Hengqin para assistir à Cerimónia de Inauguração das Organizações Administrativas da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, que irá decorrer esta manhã (17 de Setembro).

A delegação do Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) que acompanha o Chefe do Executivo integra o presidente da Assembleia Legislativa, Kou Hoi In, o presidente do Tribunal de Última Instância, Sam Hou Fai, o secretário para a Administração e Justiça, André Cheong, o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U, o procurador, Ip Son Sang, o comissário Contra a Corrupção, Chan Tsz King, o comissário da Auditoria, Ho Veng On, o comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários, Leong Man Cheong, o director-geral dos Serviços de Alfândega, Vong Man Chong. Entretanto, mais de 100 personalidades acompanham a delegação oficial da RAEM, nomeadamente, os membros do Conselho Executivo, representantes de Macau na Assembleia Popular Nacional, na Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, dos sectores industrial, comercial e financeiro, das associações cívicas, de jovens, da educação, dos sectores profissionais, dos órgãos de comunicação social e da comunidade macaenses.

Durante a ausência de Ho Iat Seng, o secretário para os Transportes e Obras Públcias, Raimundo do Rosário, exerce, interinamente, as funções de Chefe do Executivo.

O «Projecto Geral de Construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin» (vulgo Projecto Geral), que teve o pleno apoio do Governo Central, foi promulgado, formalmente, no passado dia 5 de Setembro. Em conformidade com o Projecto Geral, a Comissão de Gestão é um órgão que vai gerir o desenvolvimento da Zona de Cooperação, a qual será criada, conjuntamente, por Guangdong e Macau, através do Grupo de Liderança para a Construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. A Comissão de Gestão da Zona de Cooperação funcionará em regime de co-chefia, ou seja, será chefiada conjuntamente pelo Governador da Província de Guangdong e pelo Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), sendo ainda composta por um subchefe permanente nomeado pela RAEM e outros subchefes a nomear mediante acordo entre Guangdong e Macau. A Comissão é composta ainda pelos serviços competentes da Província de Guangdong, da RAEM e do governo de Zhuhai. Será criada ainda uma Comissão Executiva que é o órgão de execução do desenvolvimento da Zona de Cooperação, cujos principais responsáveis serão designados pelo Governo da RAEM, a comissão terá outros membros provenientes da Província de Guangdong e da cidade de Zhuhai.

Gabinete de Comunicação Social:

https://www.gcs.gov.mo/detail/pt/N21IQJgWty?11