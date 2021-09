O Governo angolano fez “nos últimos dias” um pagamento à empreiteira chinesa China Gezhouba Group para garantir a continuação das obras da barragem de Caculo Cabaça, no município de Cambambe, no noroeste de Angola.

Segundo um comunicado do Governo, a informação foi dada pelo Presidente de Angola, João Lourenço, na quarta-feira, à margem de uma visita de dois dias à província de Cuanza Norte.

O governante sublinhou que, além do projecto criar postos de trabalho, a barragem irá no futuro aumentar a capacidade de produção e de fornecimento de electricidade no país.

Durante a visita, João Lourenço recebeu o Director-Executivo da China Gezhouba Group, um grupo estatal chinês. O projecto da barragem é co-financiado por uma linha de crédito chinesa no valor de US$4,5 mil milhões, avançou a agência noticiosa estatal angolana Angop na quarta-feira.

Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa

