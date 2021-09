Realiza-se no dia 24 de Setembro a abertura da “Semana de Macau em Sichuan‧Chengdu”, que visa promover a diversidade dos elementos de “turismo +” de Macau e divulgar a imagem de Macau enquanto cidade apelativa, segura e apropriada para visitar. No âmbito da iniciativa, teve lugar hoje (dia 23) a cerimónia de abertura da promoção de gastronomia – “Uma Deliciosa Herança da Gastronomia de Sichuan, Cantonesa e Macaense”, que inaugura uma série de actividades de promoção gastronómica, para mostrar os encantos de Macau e de Chengdu enquanto Cidades Criativas da UNESCO em Gastronomia.

Numa organização conjunta da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), do Wynn Resorts (Macau) S.A., e do Hotel W Chengdu, com o apoio da Macau Beer, realizou-se hoje (dia 23) a cerimónia de lançamento e jantar de gala da promoção de gastronomia – “Uma Deliciosa Herança da Gastronomia de Sichuan, Cantonesa e Macaense”, no âmbito da “Semana de Macau em Sichuan‧Chengdu”. Os convidados de honra incluíram: a directora da DST, Maria Helena de Senna Fernandes; a vice-presidente e directora executiva do Wynn Macau Limited, Linda Chen; o director geral do Hotel W Chengdu, Alain-Thomas Briere; o co-presidente da Macau Beer Company Limited, Charles Choy; o chefe do restaurante Wing Lei Palace do Wynn Palace, Tam Kwok Fung; o director executivo da Academia de Restauração do Wynn e mestre de cozinha portuguesa do Wynn, David Wong; e o chefe do restaurante chinês Yao Yen do Hotel W Chengdu, He Lihua.

Jantar de gala transmitido em directo pela comunicação social através da internet

Para o jantar de abertura foram convidadas celebridades da internet e órgãos de comunicação social para realizar transmissões interactivas em directo das demonstrações culinárias decorridas na ocasião, aproveitando o apelo da internet e o contacto com um público mais amplo através dos programas ao vivo, para atrair os visitantes do Interior da China a deslocarem-se a Macau para experienciarem e degustarem as iguarias típicas macaenses.

Mestres apresentam pratos de Sichuan e Macau e partilham receitas macaenses em workshop de culinária

“Uma Deliciosa Herança da Gastronomia de Sichuan, Cantonesa e Macaense” promove a cultura gastronómica diversificada de Sichuan e Macau. Entre 25 de Setembro e 24 de Outubro, todos os sábados e domingos, terá lugar o “Brunch de Fim-de-Semana de Cozinha Macaense” no restaurante Zing do Hotel W Chengdu, proporcionando um banquete de degustação para os clientes apreciarem a comida macaense. O director executivo da Academia de Restauração do Wynn e mestre de cozinha portuguesa do Wynn, David Wong, treinou a equipa de cozinheiros do restaurante para confecionar os pratos. Todos os dias, excepto aos sábados, o restaurante tem ainda ofertas no menu de comida macaense para que mais clientes possam provar a gastronomia de Macau. Além disso, o mestre David Wong realizará, no dia 26 de Setembro, um workshop de cozinha macaense, onde fará uma demonstração culinária, partilhando com o público as receitas e a transmissão de habilidades técnicas da culinária macaense.

Nos dias 25 e 26 de Setembro, o restaurante chinês Yao Yen do Hotel W de Chengdu realiza “Séries com Chefe Convidado – Papilas Gustativas de Sichuan e Guangdong”. O chefe do restaurante Wing Lei Palace do Wynn Palace, Tam Kwok Fung, e o chefe do restaurante chinês Yao Yen do Hotel W Chengdu, He Lihua, elaboraram minuciosamente um menu característico especial, que apresentará comida cantonesa e pratos de Sichuan de elevado requinte.

Para além das actividades de promoção gastronómica, a grande promoção de rua da “Semana de Macau em Sichuan‧Chengdu” decorre a partir de hoje (dia 23) até dia 27 na praça Jiaozi, na Zona de Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia, em Chengdu. Os vários expositores da promoção mostram os ricos elementos característicos de Macau em termos de turismo, comércio, cultura, desporto e entretenimento. Mais informações sobre a “Semana de Macau em Sichuan‧Chengdu” estão a ser divulgadas na conta da DST no WeChat, no Weibo, no Xiaohongshu e no Douyin para consulta dos interessados.

