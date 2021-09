A 17.ª Feira Internacional das Indústrias Culturais (ICIF) da China (Shenzhen) terá lugar entre os dias 23 e 27 de Setembro de 2021. Para a ocasião, o Instituto Cultural (IC) e o Fundo das Indústrias Culturais (FIC) do Governo da Região Administrativa Especial de Macau colaboraram na instalação do “Pavilhão da Criatividade de Macau” para promover o desenvolvimento dos produtos e serviços culturais e criativos característicos de Macau em outras regiões, expandindo as oportunidades de negócio para as indústrias culturais e criativas de Macau.

O IC tem organizado a participação das referidas indústrias no evento a partir de 2006 e a edição deste ano será realizada no Centro de Convenções e Exposições de Shenzhen. O Pavilhão da Criatividade de Macau, com uma área total de cerca de 180 metros quadrados, encontra-se localizado no Pavilhão das Indústrias Culturais da Região da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. O design do Pavilhão da RAEM incorpora elementos da arquitectura distinta da região, num estilo curvo, com as cores vermelho, amarelo e verde, a fim de ilustrar o carácter de Macau. No seu interior, reúnem-se diversas marcas culturais e criativas de Macau, de forma a fazer chegar, a mais indústrias e ao público do Interior da China, a imagem cultural de diversificação criativa de Macau, a incentivar a cooperação das indústrias culturais da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e a contribuir para a expansão dos negócios do sector cultural e criativo de Macau no mercado do Interior da China, criando oportunidades de desenvolvimento. Devido às medidas de prevenção e controlo da epidemia, o pessoal das entidades participantes de Macau não marcará presença no recinto de exposição, pelo que os visitantes do Pavilhão interessados em desenvolver negócios e iniciativas de cooperação com as entidades expositoras podem recorrer aos contactos apresentados in loco.

A colaboração entre o IC e o FIC possibilitou a participação de 10 entidades culturais e criativas locais no evento, envolvendo áreas como design criativo, meios digitais, animação e banda desenhada. São seguintes as empresas expositoras: Companhia de Desenvolvimento Tecnológico Bom Lda., Soda Panda Product Design, TICK.DESIGN LTD., Hylé Design Macau, Native Lda., BY Empresa de Produção Limitada, Companhia de O-Moon Limitada, Animado Mung Sociedade Unipessoal Limitada, En Masse Companhia Limitada e I.N.K Moda Limitada. Para mais informações, aceda à página oficial do evento, através de www.cnicif.com.

(Instituto Cultural)

