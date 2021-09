O período de feriados do Dia Nacional da China, entre 1 e 7 de Outubro de 2021, vai ter início em breve. Em preparação para receber os visitantes, a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) já começou anteriormente com a divulgação e promoção de descontos e, ao mesmo tempo, com a disseminação de informações sobre prevenção da pandemia e a mensagem de que Macau é uma cidade segura e apropriada para visitar.

Divulgação de informações para prevenção da pandemia e da mensagem de Macau enquanto cidade segura e apropriada para visitar

A DST está a divulgar, através de diferentes canais, informações sobre a pandemia e a sua prevenção aos visitantes que vêm a Macau. A DST está a apelar à prevenção da pandemia nas suas páginas electrónicas, contas oficiais no WeChat e no Weibo, e a distribuir o panfleto “Dicas de prevenção da pandemia para visitantes do Interior da China em Macau” nos balcões de Informações Turísticas, localizados nos vários postos fronteiriços.

Ao mesmo tempo, a DST está a alertar a indústria turística para seguir as recomendações e orientações emitidas pelos Serviços de Saúde para a prevenção da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, de modo a realizar devidamente os trabalhos de prevenção. Os estabelecimentos hoteleiros e diferentes entidades da indústria também continuam a ajudar a divulgar informações sobre prevenção da pandemia aos visitantes.

Inspecções para garantir a ordem e linha aberta em funcionamento 24 horas

Durante os feriados do Dia Nacional, a DST realizará inspecções nos principais pontos de atracção turística, postos fronteiriços e diferentes zonas da cidade, bem como supervisionará a implementação das medidas de prevenção contra a pandemia nos estabelecimentos hoteleiros, e manterá inspectores em regime de retenção 24 horas. A Linha Aberta para o Turismo (853) 2833 3000 manter-se-á em funcionamento 24 horas.

Gala de Drones estreia no Dia Nacional, Guia de Estabelecimentos de Restauração e Bebidas para promover o consumo em bairros comunitários

A “Gala de Drones Brilha sobre Macau”, iniciativa organizada pela primeira vez este ano pela DST, terá lugar nos dias 1, 3, 9, 16 e 23 de Outubro, nos céus da zona do Lago Nam Van. Cinco equipas profissionais de Pequim, Tianjin, Guangzhou e Shenzhen foram convidadas para actuar em Macau. Cada noite de espectáculo apresentará duas exibições, que usarão mais de 300 drones, para apresentar uma variedade de desenhos com diferentes temas, que vão fazer brilhar e enfeitar o céu nocturno de Macau, trazendo uma nova experiência de entretenimento nocturno para os residentes e visitantes, e promovendo o desenvolvimento da economia de actividades nocturnas.

A DST, em conjunto com a União das Associações dos Proprietários de Estabelecimentos de Restauração e Bebidas de Macau, a Associação Industrial e Comercial da Zona Norte de Macau, e a Federação Industrial e Comercial das Ilhas de Macau lança o “Guia de Estabelecimentos de Restauração e Bebidas de Macau para o 1 de Outubro” (em versão electrónica, disponível em chinês), com o nome e contacto dos estabelecimentos em funcionamento durante os feriados. Ao mesmo tempo, a DST está a apoiar diversas actividades comunitárias realizadas durante o mês de Outubro, nomeadamente a Feira de Diversões para Desfrutar Macau, o “Plano de Turismo dos Templos Chineses – Passeio pelos Templos Chineses 2021”, no sentido de promover o turismo e o consumo nas zonas comunitárias.

Venda antecipada de bilhetes do Museu do Grande Prémio de Macau, bem-vinda a marcação prévia

No decorrer dos feriados do Dia Nacional, o Museu do Grande Prémio de Macau, estará aberto ao público normalmente (excepto terça-feira, dia de encerramento do museu). Os visitantes e residentes são bem-vindos a comprar com antecedência os bilhetes para os dias 1 a 7 de Outubro através do sistema de reserva de bilhetes online da DST (eticket.macaotourism.gov.mo). Os ingressos podem também ser adquiridos no próprio dia, até as vagas esgotarem.

O museu oferece serviço gratuito de visitas guiadas de cerca de 45 minutos, com opções em cantonês, mandarim, português e inglês. Apela-se aos visitantes que prestem atenção ao horário de realização das visitas guiadas do museu nos diferentes idiomas, estendendo-se o convite a participarem, mediante inscrição presencial no museu. Face ao número limitado de guias disponíveis, as vagas para as visitas guiadas são preenchidas de acordo com a ordem de chegada.

Continuação das promoções e ofertas online e offline

Com o retorno da estabilização epidémica em Macau, ao nível da promoção online, a DST reforçou de imediato os esforços promocionais, incluindo através do WeChat, Weibo, Xiaohongshu e Douyin, para divulgar a mensagem de Macau como uma cidade saudável, segura e apropriada para visitar junto dos residentes do Interior da China. Em simultâneo, a DST prossegue com a cooperação com plataformas de comércio electrónico, para o lançamento de uma série de ofertas turísticas, hoteleiras e de bilhetes de avião com desconto em diferentes plataformas, a fim de atrair visitantes para Macau, estimular o consumo turístico e prolongar o tempo de estadia em Macau.

O plano “Passe do Metro Ligeiro Mak Mak” prossegue, no qual os passageiros que viajam na Air Macau podem, mediante apresentação do cartão de embarque e documentos de viagem válidos, obter um passe especial do Metro Ligeiro de Macau no Aeroporto Internacional de Macau. Os visitantes com passe podem utilizar, sem limite de vezes, o Metro Ligeiro de Macau durante três dias, logrando de mais uma opção de deslocação conveniente, impulsionando o consumo nos bairros comunitários.

Os “Roteiros turísticos seleccionados” lançados em Maio deste ano, destinados ao mercado de visitantes da cidade, para possibilitar que experienciem a herança histórica e cultural de Macau e os elementos de “turismo +”, contam já com balcões de informação que foram instalados em seis hotéis e resorts integrados de Macau permitindo inscrições no local.

Em finais de Setembro, realiza-se a “Semana de Macau em Sichuan‧Chengdu” para reforçar as promoções presenciais, a par com outras actividades promocionais presenciais. Antes e depois dos feriados do Dia Nacional da República Popular da China, a DST está a realizar várias actividades promocionais para atrair visitantes a Macau, com difusão de anúncios nos canais televisivos dos principais mercados de visitantes do Interior da China, continuando a divulgar e a enfatizar a mensagem de Macau enquanto cidade segura e apropriada para visitar.

(Direcção dos Serviços de Turismo)

Gabinete de Comunicação Social:

https://www.gcs.gov.mo/detail/pt/N21IXeC3HC?22