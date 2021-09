O Conselho de Administração da Autoridade da Zona Económica Especial Marítima da ilha de São Vicente, em Cabo Verde, tomou posse, numa cerimónia realizada na segunda-feira, avançou a Inforpress.

Segundo a agência noticiosa estatal cabo-verdiana, o Presidente da Autoridade, Júlio Almeida, prometeu não poupar esforços para tornar as quatro ilhas mais a norte de Cabo Verde – São Vicente, Santo Antão, São Nicolau e Santa Luzia – “numa região desenvolvida, económica e socialmente próspera”.

O Ministro do Mar, Paulo Veiga, disse esperar que a zona ajude a transformar Cabo Verde numa plataforma logística, nomeadamente no âmbito da Comunidade dos Estados da África Ocidental.

De acordo com informações do Governo, a China apoiou a elaboração do estudo de viabilidade da zona, situada em Saragarça, na costa leste de São Vicente, que deverá receber um investimento de cerca de US$2 mil milhões.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

