A Sucursal de Macau do Banco da China (BOCM, na sigla inglesa) juntou mais de 30 empresas locais num fórum virtual de cooperação internacional para pequenas médias empresas (PMEs), na semana passada.

As PMEs participaram em 93 sessões de bolsas de contactos, nomeadamente com empresas do Brasil e do Interior da China, em sectores como a manufactura, tecnologias de informação, comércio grossista e a retalho, e cultura e lazer.

O fórum, apoiado pelas autoridades chinesas, incluiu uma sessão sobre os serviços bancários transfronteiriços oferecidos pelo BOCM na Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin. Durante o fórum. a sucursal de Macau do banco estatal chinês assinou acordos para oferecer estes serviços a mais de 10 empresas, avançou na terça-feira o Macao Daily.

Estas soluções podem ajudar as empresas de Macau a explorar oportunidades de negócio e reforçar a diversificação económica da cidade, disse o BOCM, citado pelo jornal local de língua chinesa.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/pmes-de-macau-interior-da-china-e-brasil-trocam-contactos-em-forum/