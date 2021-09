O Plano Nacional de Geologia concluiu que 70 por cento do território de Angola tem potencial mineral, revelou o Presidente do Instituto Geológico de Angola (IGEO), Canga Xiaquivila.

O levantamento descobriu 42 minerais, entre os quais diamante, cobre, ferro, prata, manganês, ouro, calcário, mármore e granito, disse na segunda-feira o responsável, citado pela agência noticiosa estatal angolana Angop.

Canga Xiaquivila disse que o levantamento confirma o potencial que Angola tem para atrair as maiores mineradoras do mundo e assim alimentar o desenvolvimento económico do país.

O Plano Nacional de Geologia, cuja execução atingiu 66 por cento, exigiu um investimento de US$405 milhões e incluiu a construção de três laboratórios para o IGEO em Luanda, Lunda Sul e Huíla.

A Angop disse no mês passado que o Plano deverá estar concluído em Dezembro deste ano.

O projecto foi entregue à CITIC Construction Co. Ltd., empresa estatal chinesa que também construiu as novas instalações do IGEO.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

