A fabricante estatal chinesa de tabaco China National Tobacco Corp chegou a acordo para vender a sua participação numa parceria no Brasil para a sua subsidiária China Tobacco International (HK) Co. Ltd.

Num comunicado à Bolsa de Valores de Hong Kong, a China Tobacco (HK) revelou que vai pagar à empresa-mãe US$63,4 milhões por 51 por cento da China Brasil Tabacos Exportadora S.A. (CBT).

O comunicado diz que a CBT é “um importante fornecedor de folhas de tabaco” para a China Tobacco, que na prática detém o monopólio do fabrico de produtos de tabaco no Interior da China.

A CBT vendeu 40.469 toneladas de folhas de tabaco em 2020, no valor de US$136,2 milhões, obtendo um lucro de US$17,8 milhões.

A CBT é actualmente uma parceria entre a China Tobacco e o Aliance One Group, uma subsidiária da comerciante norte-americana de tabaco Pyxus International.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

