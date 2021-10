Em 2020 existiam 582 estabelecimentos que se dedicavam aos serviços de limpeza (286, +23 estabelecimentos face a 2019), aos serviços de administração predial (236, este número manteve-se) e aos serviços de segurança (60, este número manteve-se), registando-se um aumento homólogo de 23 estabelecimentos. O pessoal ao serviço totalizou 28.564 indivíduos, mais 325, em termos anuais. As receitas e despesas do ramo dos serviços de administração predial aumentaram em termos anuais, porém, as dos ramos dos serviços de segurança e de limpeza registaram quedas relativamente elevadas. As receitas (5,51 mil milhões de Patacas) e as despesas (5,02 mil milhões de Patacas) dos três ramos de actividade económica baixaram 4,9% e 2,0%, respectivamente, em termos anuais, informam os Serviços de Estatística e Censos.

Analisando por ramo de actividade económica, as receitas do ramo dos serviços de administração predial cifraram-se em 2,01 mil milhões de Patacas, isto é, +2,5%, face a 2019. Destaca-se que as receitas provenientes dos serviços de administração predial representaram 83,7% do total. As despesas fixaram-se em 1,82 mil milhões de Patacas, ou seja, +2,5%, em termos anuais. Salienta-se que as despesas com pessoal e as despesas de exploração constituíram 53,8% e 33,1% do total, respectivamente. O excedente bruto foi de 186 milhões de Patacas, mais 3,3%, em termos anuais e o valor acrescentado bruto, que reflecte o contributo económico do ramo, equivaleu a 1,17 mil milhões de Patacas, mais 5,1%.

As receitas do ramo dos serviços de segurança fixaram-se em 2,27 mil milhões de Patacas no ano 2020, ou seja, -7,8%, em relação a 2019, dado que a procura dos serviços de segurança foi afectada pelo decréscimo das actividades económicas, como consequência do impacto da pandemia da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus. As despesas cifraram-se em 2,05 mil milhões de Patacas, isto é, -3,0%, em termos anuais. O excedente bruto equivaleu a 216 milhões de Patacas, menos 37,5%, em termos anuais e o valor acrescentado bruto correspondeu a 2,11 mil milhões de Patacas, menos 7,1%.

As receitas e despesas do ramo dos serviços de limpeza foram de 1,24 mil milhões e 1,14 mil milhões de Patacas, respectivamente, menos 10,4% e 7,0%, respectivamente, face a 2019. O excedente bruto correspondeu a 92,34 milhões de Patacas, descendo 37,9%, relativamente a 2019. O valor acrescentado bruto cifrou-se em 1,02 mil milhões de Patacas, registando-se uma descida homóloga de 11,2%.

No ano de 2020 havia 775 estabelecimentos que se dedicavam aos serviços de publicidade (666, -91 estabelecimentos face a 2019) e aos serviços de organização de convenções e exposições (109, -17 estabelecimentos), registando-se uma queda homóloga de 108 estabelecimentos. O pessoal ao serviço totalizou 2.110 indivíduos, isto é, -789, em termos anuais. Em 2020 as receitas dos dois ramos de actividade económica somaram 811 milhões de Patacas, menos 46,6%, em termos anuais e as despesas foram de 824 milhões de Patacas, menos 40,2%.

As receitas do ramo dos serviços de publicidade fixaram-se em 523 milhões de Patacas, diminuindo significativamente 41,7%, em termos anuais, devido ao facto de muitas actividades de grande envergadura terem sido suspensas ou canceladas durante o ano em análise, aliado ao facto de diversos ramos de actividade económica terem despendido menos em publicidade de um modo geral. Refira-se que as receitas eram provenientes essencialmente dos serviços de publicidade (69,0% do total) e dos serviços de convenções/exposições (28,5%). As despesas alcançaram 533 milhões de Patacas, isto é, -35,0%, em termos anuais. Realça-se que as despesas efectuadas em compras de bens, serviços adjudicados e comissões, bem como as despesas com pessoal representaram 44,8% e 36,3% do total, respectivamente. Em 2020 o excedente bruto do ramo dos serviços de publicidade registou um défice de 10,54 milhões de Patacas. O valor acrescentado bruto foi de 183 milhões de Patacas, ou seja, -48,7%, em termos anuais.

As receitas do ramo dos serviços de organização de convenções e exposições cifraram-se em 288 milhões de Patacas, menos 53,7%, face a 2019, devido ao número de eventos de convenções e exposições ter diminuído mais de 70% em termos anuais, como consequência do impacto da pandemia. Destaca-se que as receitas provenientes dos serviços de convenções/exposições caíram 60,2%. A proporção destas receitas em relação às receitas totais desceu de 90,8% em 2019 para 78,0% em 2020, enquanto a proporção das receitas provenientes dos serviços de publicidade foi de 15,5% em 2020 (+8,8 pontos percentuais, em termos anuais). As despesas totalizaram 291 milhões de Patacas, menos 47,9%, em termos anuais e foram efectuadas sobretudo em compras de bens, serviços adjudicados e comissões (58,8% do total) e em despesas com pessoal (27,3%). No ano em análise o excedente bruto do ramo registou um défice de 3,63 milhões de Patacas. O valor acrescentado bruto equivaleu a 75,97 milhões de Patacas, isto é, -55,0%, em termos anuais.

