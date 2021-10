De 22 a 25 de Setembro, uma delegação liderada pelo Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, efectuou uma deslocação à cidade Chengdu, da província Sichuan, onde o Secretariado Permanente organizou, em conjunto com o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) e o Conselho de Promoção do Comércio Internacional de Sichuan, a Sessão de Apresentação “Aproveite Macau, aproveite as oportunidades dos Países de Língua Portuguesa”, além de participar na Cerimónia de Abertura da “Semana de Macau em Chengdu” e visitar às empresas locais de Chengdu.

Em 23 de Setembro, o Secretário-Geral Adjunto, Ding Tian, teve um encontro como o Vice-Presidente do Município de Chengdu, Cheng Wei, ocasião em que as duas partes trocaram impressões acerca do reforço do intercâmbio, da cooperação entre Chengdu e os PLP através da Plataforma de Macau, etc. O encontro contou com a presença dos Secretários-Gerais Adjuntos do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Paulo Jorge Rodrigues do Espírito Santo e Dr. Casimiro de Jesus Pinto, bem como dos Delegados dos PLP junto do Fórum de Macau, do Subdirector dos Serviços do Comércio de Chengdu, Zhang Wen, da Vice-Presidente do Concelho Municipal de Promoção de Investimento de Chengdu, He Li, e do Vice-Presidente da Comissão de Supervisão e Administração de Activos Estatais de Chengdu, Wang Junkun, entre outros.

Em 24 de Setembro, o Secretariado Permanente do Fórum de Macau organizou, em conjunto com o IPIM e oConselho de Promoção do Comércio Internacional de Sichuan, a Sessão de Apresentação “Aproveite Macau, aproveite as oportunidades dos Países de Língua Portuguesa”, evento em que o Secretário-Geral Adjunto, Ding Tian, o Vogal Executivo do IPIM, Vincent U, e a Vice-Presidente do Conselho de Promoção do Comércio Internacional de Sichuan, Lei Xuejie, participaram na Sessão e proferiram discursos.

O Secretário-Geral Adjunto, Ding Tian, apontou no seu discurso que, a participação na “Semana de Macau em Chengdu” e a organização da Sessão de Apresentação têm como objectivo reforçar o intercâmbio e a aprendizagem mútua entre as partes envolvidas, de modo a promover ainda mais a cooperação económica e comercial entre as empresas do Interior da China e os PLP. Salientou este que o Fórum de Macau, com proveito do papel de Macau enquanto Plataforma, irá agarrar as oportunidades trazidas pela implementação da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” e pela construção da região da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, focalizar-se na cooperação no combate à pandemia e na recuperação económica e social no período pós-pandémico, a fim de edificar pontes de comunicação e cooperação entre o Interior da China, Macau e os PLP, atraindo, em paralelo, as províncias e cidades do Interior da China para discutir oportunidades de cooperação com Macau, bem como explorar oportunidades de negócio no mercado dos PLP através da Plataforma de Macau, contribuindo para a implementação conjunta da iniciativa “Uma Faixa Uma Rota”, orientada pelo princípio de consulta, construção e partilha conjuntas.

Durante a Sessão, os representantes das Embaixadas de Moçambique e de Timor-Leste na China, os Delegados dos PLP juntos do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, nomeadamente, Cabo Verde, a Guiné-Bissau, Portugal, São Tomé e Príncipe, apresentaram respectivamente o ambiente de investimento dos seus países. Foram ainda transmitidos os vídeos de promoção do Brasil e de Angola. Além disso, a Sessão contou ainda com as apresentações temáticas dos representantes da Associação de Bancos de Macau, da Associação dos Advogados de Macau e das empresas da China e dos PLP. Cerca de cem representantes das empresas de Sichuan e de Macau participaram na Sessão e trocaram impressões com os Delegados dos PLP nos domínios de cooperação económica e comercial, negócios de importação e exportação, oportunidades de investimento no estrangeiro, etc.

À margem da estadia em Chengdu, para além de assistir à promoção de rua de grande escala da “Semana de Macau em Chengdu”, a delegação também visitou à empresa Chengdu Xgimi Technology e aos Pavilhões Nacional e à Exposição do Porto Ferroviário Internacional de Chengdu na Área de Qingbaijiang, realizando intercâmbio e discutindo cooperação com as empresas locais. Realizadas esta série de actividades nas vertentes económica e comercial em Chengdu, a delegação do Secretariado Permanente chegou a divulgar constantemente o Fórum de Macau e o papel de Macau enquanto Plataforma, bem como a apresentar às empresas de Sichuan a Plataforma de Macau e o ambiente de investimento dos PLP, fortalecendo ainda mais o intercâmbio e a cooperação entre as províncias e cidades da China e os PLP.

