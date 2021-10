A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) organiza a 14 de Outubro um seminário online gratuito, em língua inglesa, para dar a conhecer a empresas exportadoras portuguesas as oportunidades disponíveis no mercado alimentar e de bebidas da China.

O evento conta com a participação de Ana Li, Directora-Executiva da SIAL China, uma feira do sector agroalimentar realizada anualmente em Xangai, e de Edward Lou, Director-Executivo da importadora alimentar chinesa Easy Best, entre outros oradores.

O seminário é patrocinado pelo banco português Millennium BCP, cujo Director de Financiamento Comercial, Diogo Lacerda, irá também intervir.

O conglomerado chinês Fosun International Ltd é o maior accionista do Millennium BCP, com uma participação de quase 30 por cento, segundo o mais recente relatório de contas do banco português.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/aicep-organiza-webinar-sobre-exportacao-de-alimentos-e-bebidas-para-a-china/