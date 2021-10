A biofarmacêutica brasileira Biomm SA assinou um acordo para distribuir no Brasil a vacina contra a COVID-19 desenvolvida pelo laboratório chinês CanSino Biologics.

A Biomm anunciou que irá submeter “rapidamente” um pedido de autorização temporária para uso de emergência da vacina da CanSino, conhecida por Convidecia, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Brasil.

Segundo um comunicado divulgado na sexta-feira, o acordo prevê a possibilidade de produzir a Convidecia numa fábrica da Biomm no estado de Minas Gerais, no sudeste do Brasil.

“Estamos satisfeitos de poder colaborar com um parceiro industrial de ponta, que permite que a nossa vacina Convidecia para a COVID-19 seja parte potencial da luta contra a pandemia no Brasil”, referiu o Presidente da CanSino, Yu Xuefeng, no comunicado.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/biofarmaceutica-brasileira-vai-distribuir-vacina-chinesa-contra-covid-19/