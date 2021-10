O 928 Challenge é uma competição universitária, que visa construir pontes entre a China e os países de língua portuguesa através de negócios orientados para a sustentabilidade.

O 928 Challenge é co-organizado pelo Fórum de Macau, Universidade da Cidade de Macau, Universidade de Shenzhen e Instituto Universitário das Nações Unidas em Macau.

9️ cidades da Grande Baía na China (GBA)

2️ Regiões Administrativas Especiais (SAR)

8️ Países de Língua Portuguesa (PSC)

Os alunos participam de um Bootcamp de 2 semanas para obter insights sobre as oportunidades na China e em países de língua portuguesa.

Esta é a primeira competição de startups entre estudantes da China e Países de Língua Portuguesa com foco em sustentabilidade.

O principal objetivo do concurso é sensibilizar para as oportunidades de negócio internacionais decorrentes da plataforma de Macau e fomentar o desenvolvimento de jovens empreendedores com uma mentalidade global.

Desafiamos os alunos e afiliados das Universidades a criarem planos de negócios entre a China e os países de língua portuguesa através de ideias de negócio orientadas para a sustentabilidade.

Para os 2 co-fundadores do 928 Challenge, José Alves e Marco Duarte Rizzolio, a missão do Desafio 928 é:

Disseminar conhecimento sobre o ambiente de negócios da Grande Baía (GBA) e Países de Língua Portuguesa (PSC).

Aprofundar as colaborações acadêmicas entre as universidades do GBA e do PSC.

Desenvolver networking e colaboração entre ecossistemas de empreendedorismo dessas regiões, nomeadamente incubadoras, aceleradoras, universidades e instituições públicas.

Identificar projetos de startup com potencial para serem implementados e apoiados por investidores de Macau, GBA ou PSC.

Este concurso está a ser promovido pelo BNU Banco National Ultramarino, Fidelidade Seguros, CESL Ásia, CEM, Millenium BCP, escritório de advogados MdME e Banco da China.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/competicao-universitaria-928challenge/