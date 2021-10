A Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim (BFSU, na sigla inglesa) recebeu no sábado a nona edição de um concurso de canto em português, que reuniu estudantes universitários vindos de sete regiões e províncias chinesas, incluindo Macau e Sichuan.

Segundo a Xinhua, Zhang Fangfang, Directora do Departamento de Português da Faculdade de Estudos Hispânicos e Portugueses da BFSU, disse que a competição pretende reforçar o conhecimento que os estudantes chineses têm das culturas dos países lusófonos.

Os vídeos do concurso vão ser publicados online, permitindo às pessoas nos Países de Língua Portuguesa perceber o grande interesse que os jovens chineses têm pelas culturas lusófonas e o forte desenvolvimento do ensino do português na China, acrescentou a responsável.

Ver estudantes chineses a cantar músicas em português prova que pessoas de diferentes nações podem estabelecer um intercâmbio cultural, disse à agência noticiosa estatal chinesa um representante da Embaixada de Angola na China.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/pequim-recebeu-concurso-de-canto-em-portugues-para-universitarios-chineses/