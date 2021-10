Os futebolistas do clube brasileiro Flamengo jogaram no sábado, no clássico contra o rival Fluminense, transmitido ao vivo pela televisão na China continental, com os nomes escritos em chinês nas camisolas e um emblema especial com uma referência ao Ano Lunar do Boi.

Segundo um comunicado divulgado na sexta-feira, Marcos Senna, Director-Executivo de Marketing do Flamengo, disse que o clube tem uma campanha mais vasta em curso até 2023 para se aproximar do público chinês, embora várias acções estejam suspensas devido à pandemia da COVID-19.

O Flamengo quer ser o clube da América Latina com a melhor “relação com os torcedores e as empresas chinesas”, para “gerar novas receitas em um dos mercados mais importantes para o futuro do futebol”, disse Gustavo Oliveira, Vice-Presidente de Marketing e Comunicação, citado pelo comunicado do clube.

O Flamengo já conta com mais de 700 mil seguidores apenas seis meses depois de se ter juntado às redes sociais chinesas.

