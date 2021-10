A Guangxi Guobao Golden Camellia Tea Industry Co Ltd, sediada no sul da China, listou-se na Bolsa Internacional de Valores de Moçambique, inaugurada recentemente, avançou a Xinhua.

Chen Qiliang, Director-Executivo Adjunto do Departamento de Desenvolvimento e Planeamento Corporativo da Guangxi Guobao Golden Camellia Tea, disse que a listagem pode ajudar a elevar a empresa a um novo patamar.

A Guangxi Guobao Golden Camellia Tea é uma empresa dedicada à pesquisa e desenvolvimento, cultivo e venda de camélia dourada, assim como a serviços de turismo e bem-estar.

Já vários grupos chineses se listaram na Bolsa Internacional de Valores de Moçambique, que procura ser um novo meio de financiamento para pequenas e médias empresas da China, sobretudo nas áreas da tecnologia, inovação e produção manufactureira.

A nova bolsa exige que as empresas tenham activos de pelo menos 70 milhões de yuan (US$10,97 milhões) e um lucro anual de pelo menos 15 milhões de yuan nos últimos três anos, segundo a agência noticiosa estatal chinesa.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/empresa-chinesa-de-cha-lista-se-em-nova-bolsa-de-valores-de-mocambique/