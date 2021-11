Organizada pelo Instituto Cultural (IC), a 3.ª Exposição Anual de Artes entre a China e os Países de Língua Portuguesa, uma das actividades integradas no “3.º Encontro em Macau – Festival de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa”, será inaugurada em Novembro, mostrando aspectos diversificados e o desenvolvimento vanguardista da arte contemporânea da China e dos Países de Língua Portuguesa, proporcionando ao público uma nova experiência chinesa e lusófona das artes.

A Exposição Anual de Artes entre a China e os Países de Língua Portuguesa, é composta por duas exposições, “Abraço na Diversidade” e “Simbiose”. “Abraço na Diversidade” conta com a participação de 17 artistas dos 8 países de língua portuguesa, incluindo Portugal, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Brasil, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor Leste, apresentando um total de 36 obras/conjuntos de arte contemporânea com linguagens artísticas criativas, incluindo pintura, instalação, fotografia, escultura e vídeo, mostrando o encanto único das artes chinesa e lusófona. “Simbiose” conta com a participação de 5 artistas convidados de Macau e de 5 artistas da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, apresentando 45 obras/conjuntos de criações artísticas, incluindo pintura a óleo, pintura a acrílico, pintura a tinta em papel, fotografia, instalação interactiva de imagens criada por computador, instalação eléctrica, instalação de escultura tridimensional, instalação de luz LED e espelho, e instalação de arte performativa, explorando as ligações culturais e artísticas entre a China e os Países de Língua Portuguesa através de obras numa variedade de meios e formas.

A exposição “Abraço na Diversidade” está patente entre 6 de Novembro e 31 de Dezembro de 2021, no Centro de Arte Contemporânea de Macau – Oficinas Navais N.º 1 (Rua de S. Tiago da Barra); a exposição “Simbiose” está patente entre 11 de Novembro e 31 de Dezembro de 2021, na Galeria Tap Seac (Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida, n.º 95). Ambos os locais encontram-se abertos ao público diariamente das 10:00 às 19:00 horas (incluindo nos feriados públicos), sendo a entrada livre. Para mais informações sobre as exposições, é favor consultar a página electrónica do “Encontro em Macau – Festival de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa” em www.icm.gov.mo/FCP, seguir a página “IC_Art” no Facebook ou assinar a conta oficial do IC “IC_Art_Macao” no WeChat, ou contactar o IC através do telefone n.º 8988 4000, durante o horário de expediente.

O Instituto Cultural seguirá estritamente as orientações de prevenção epidemiológica emitidas pelos Serviços de Saúde e implementará as medidas apropriadas para as actividades culturais. Todos os participantes devem usar máscara de protecção, ser submetidos à medição da temperatura corporal, apresentar o Código de Saúde válido do dia e cumprir as medidas de controlo epidémico e as providências de controlo de circulação de pessoas no local.

(Instituto Cultural)

Gabinete de Comunicação Social:

https://www.gcs.gov.mo/detail/pt/N21KDkCAcd?6