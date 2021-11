Organizados pelo Instituto Cultural, os Espectáculos de Música e Dança Tradicional na Comunidade, integrados no “3.º Encontro em Macau – Festival de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa”, terão lugar nos dias 6 e 7 de Novembro (Sábado e Domingo), apresentando um total de 8 espectáculos no Largo Eduardo Marques em Coloane, pelas 14:00 horas; no Largo do Pagode da Barra, pelas 15:30 horas; nas Ruínas de S. Paulo, pelas 17:00 horas e no Jardim do Mercado de Iao Hon, pelas 18:30 horas. Por razões de controlo da epidemia no Interior da China, o Grupo de Danças e Cantares da Província de Fujian, inicialmente programado para actuar nos espectáculos, não poderá deslocar-se a Macau. Os 6 grupos artísticos lusófonos locais irão continuar com as suas apresentações ao público. A participação do público é bem-vinda para vivenciar o encanto das artes performativas dos Países de Língua Portuguesa e viver uma experiência festiva nos locais dos espectáculos.

Os Espectáculos de Música e Dança Tradicional na Comunidade serão apresentados por grupos artísticos lusófonos de Macau, proporcionando ao público música e dança tradicional dos Países de Língua Portuguesa recheadas de energia e entusiasmo. A Associação de Danças e Cantares Portugueses “Macau no Coração”, que visa a promover a cultura da dança folclórica portuguesa, vai dar a conhecer ao público o estilo de dança e o encanto desta dança; o Grupo de Dança e Cantares de Macau, com trajes tradicionais portugueses, irá apresentar actuações de dança folclórica recorrendo ao canto e a instrumentos musicais; alunos de Moçambique e São Tomé e Príncipe que estudam nas instituições de ensino superior de Macau formaram os grupos Pérolas do Índico-Grupo Moçambicano de Dança e SantoPrince Dance Group para apresentarem danças tradicionais das várias regiões de Moçambique e de São Tomé e Príncipe. A capoeira brasileira é uma modalidade que combina elementos de dança, música e artes marciais, a ser apresentada pelo Grupo Axé Capoeira do Mestre Eddy Murphy a que se junta os fortes ritmos da percussão brasileira; o Grupo Dança Brasil apresentará actuações do samba, trazendo a animada cultura carnavalesca brasileira à comunidade local.

No local das actividades será instalada uma zona reservada ao público, onde deverão serem cumpridas as orientações de controlo de circulação de pessoas no local. Para mais informações sobre os espectáculos e as actividades, é favor consultar a página electrónica do “3º Encontro em Macau – Festival de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa” em www.icm.gov.mo/FCP, seguir a página “IC_Art” no Facebook ou assinar a conta oficial do IC “IC_Art_Macao” no WeChat.

O Instituto Cultural seguirá estritamente as orientações de prevenção epidemiológica emitidas pelos Serviços de Saúde e implementará as medidas apropriadas para as actividades culturais. Todos os participantes devem usar máscara de protecção, ser submetidos à medição da temperatura corporal, apresentar o Código de Saúde válido do dia e cumprir as medidas de controlo epidémico e as providências de controlo de circulação de pessoas no local.

