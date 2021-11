De acordo com as estatísticas publicadas hoje pela AMCM, no terceiro trimestre de 2021, o número total de cartões pessoais de crédito e de cartões de débito emitidos pelos bancos em Macau aumentou trimestral, enquanto o valor total de crédito utilizado nesse período e valor total de compras efectuadas com cartões de débito nesse período registaram igualmente uma queda. Por outro lado, o número de transações e o valor de transações de pagamentos móveis locais continuaram a aumentar relativamente ao trimestre anterior.

Cartões de pagamento emitidos

No final de Setembro de 2021, o número de cartões pessoais de crédito emitidos pelos bancos em Macau, atingiu 1.509.782, tendo registado um acréscimo de 1,3% relativamente ao segundo trimestre de 2021. O número de cartões de débito emitidos pelos bancos em Macau, atingiu 1.932.344, correspondendo a acréscimo de 4,0% relativamente ao segundo trimestre de 2021.

Limite de crédito e débito não pago

Até ao final de Setembro de 2021, o limite de crédito relativo aos cartões de créditos emitidos pelos bancos em Macau, atingiu MOP44,8 mil milhões, tendo registado um aumento de 1,4% relativamente ao final de Junho de 2021, com saldo das dívidas que se cifrou em MOP2,4 mil milhões, sendo que o saldo de “rollover” atingiu MOP761,0 milhões, correspondente a cerca de 31,6% do saldo das dívidas a receber. O rácio de débito não pago, medido com base no rácio de valores em mora por mais de 3 meses contra o saldo das dívidas, cifrou-se em 2,4%, ou seja, cresceu 0,02 pontos percentuais (pp) em relação ao final de Junho de 2021.

Crédito utilizado, débito pago no período

No terceiro trimestre de 2021, o crédito utilizado no período atingiu MOP4,8 mil milhões, o que representa um decréscimo trimestral de 3,4%. O adiantamento de numerário atingiu MOP169,6 milhões, correspondendo a 3,5% do total do crédito utilizado no período. O número de transações com cartões de crédito totalizou 7,1 milhões, o que representa um crescimento trimestral de 2,3%. O montante do reembolso, incluindo os juros e despesas, foi de MOP5,1 mil milhões, o que representa uma diminuição de 2,3% relativamente ao trimestre anterior. Por outro lado, o número de transações com cartões de débito (não incluindo o levantamento de numerário) totalizou 417,6 mil, o que representa uma diminuição trimestral de 23,8%. O valor total de compras efectuadas com cartões de débito atingiu MOP943,7 milhões, correspondendo a uma descida de 14,4% relativamente ao trimestre anterior.

Pagamento Móvel

No terceiro trimestre de 2021, o número de transações foi de 53,9 milhões, o que representa um acréscimo de 12,3% relativamente ao trimestre anterior, enquanto que o valor das transações ascendeu a MOP5,3 mil milhões, o que representa um acréscimo de 20,1% relativamente ao trimestre anterior. O valor médio por transação foi de MOP98,2. Até ao final de Setembro de 2021, o número de aparelhos que aceitam o pagamento móvel e os suportes de “QR Code” em Macau atingiu 84,1 mil, traduzindo um aumento de 0,8% relativamente ao trimestre anterior.

Os dados detalhados estão disponíveis no:

http://www.amcm.gov.mo/pt/research-statistics/statistics/official-statistics-summary-page

(Autoridade Monetária de Macau)

Gabinete de Comunicação Social:

https://www.gcs.gov.mo/detail/pt/N21KE4pHki?10