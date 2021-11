A associação ViniPortugal vai levar 13 produtores portugueses de vinho ao maior evento vinícola da China, a ProWine China 2021, que arranca amanhã e termina na quinta-feira em Xangai.

Frederico Falcão, Presidente da ViniPortugal, disse ao jornal China Quality Daily que a associação, que tem a seu cargo a promoção internacional da marca Vinhos de Portugal, participou nas últimas seis edições da ProWine China.

Dadas as “vantagens únicas” de Portugal, o país tem mais de 250 variedades diferentes de uvas, criando uma experiência distintiva para amantes do vinho em todo o mundo, defendeu o responsável.

Portugal exportou vinho no valor de 7,6 milhões de euros (US$8,78 milhões) para a China na primeira metade de 2021, mais 47,5 por cento do que em igual período de 2020, segundo dados da ViniPortugal.

Os dados, citados pelo jornal estatal chinês, mostram que as vendas para o mercado chinês cresceram muito mais depressa do que as exportações totais de vinho português, que subiram 19,3 por cento.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/associacao-leva-13-produtores-portugueses-de-vinho-a-feira-em-xangai/