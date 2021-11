A Feira de Produtos de Marca da Província de Guangdong e Macau 2021 (2021GMBPF), co-organizada pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) e pelo Departamento do Comércio da Província de Guangdong, terá lugar entre os dias 26 e 28 de Novembro, no Venetian Macao. Neste ano, o evento, realizado simultaneamente em formato online e offline, irá pôr em destaque a componente de bolsas de contactos. Entre as empresas que marcarão presença na edição deste ano, há uma que alcançou um aumento de 40% no que toca ao volume de negócios após a sua participação no ano passado, pelo que reconhece o papel eficaz da Feira no âmbito da divulgação e promoção das marcas e decide dar continuidade à sua participação. Ainda há outra empresa que, com base na experiência adquirida na sua participação em sessões de transmissão ao vivo da Feira e na inspiração daí resultante, conseguiu expandir os canais de venda através das transmissões ao vivo.

A Feira favorece a expansão dos novos mercados das empresas

Enquanto uma plataforma fundamental para as empresas na difusão das suas marcas, a Feira de Produtos de Marca da Província de Guangdong e Macau reúne uma grande variedade de produtos de qualidade das marcas de Guangdong e de Macau. De acordo com o Sr. Wong, que se dedica no negócio de importação e exportação de produtos alimentares, a Feira é favorável para aumentar a popularidade e credibilidade das marcas das empresas participantes. Tomando como exemplo a sua própria empresa, esta conseguiu expandir a base de clientes durante a sua participação na edição passada, entre os quais, o número dos clientes grossistas registou um aumento de cerca de 40% em comparação com o período anterior à sua participação, com o alcançar, em simultâneo, de parcerias de aquisição de longo prazo com alguns novos clientes. O Sr. Sou, agência de produtos dos países de língua portuguesa, revelou, por sua vez, os resultados notáveis obtidos no ano passado, o que se traduziu sobretudo na venda de mais de 20.000 patacas de mercadorias no decorrer de apenas três dias de exposição, assim como na subida contínua de entre 30 e 40% do volume de negócios da sua empresa, mesmo após a realização da Feira. Com base em tudo isto, o representante deposita grande confiança nos resultados a atingir na 2021GMBPF, feira esta que tem servido como uma excelente plataforma para as empresas se livrarem das dificuldades que enfrentam sob a pandemia.

Elementos online inspiram a criatividade dos expositores

Para além do referido, a Feira deste ano irá reforçar a integração das acções paralelas online e offline, com vista a disponibilizar uma plataforma de divulgação directa e eficiente para os expositores, por meio da criação de “salas de transmissão ao vivo” e da adição de elementos de “salas de exposição online”. Neste âmbito, segundo a Sr.ª Chiu, que se dedica ao comércio de marisco seco, com alicerce na experiência adquirida na sua participação em sessões de transmissão ao vivo na edição do ano passado, bem como na inspiração daí resultante, a sua empresa começou a tentar expandir as vendas através das transmissões ao vivo, o que, como resultado, lhe permitiu fazer o valor de negócios baseados nesta forma de venda a chegar a mais de 10.000 patacas num dia. Em paralelo, perante o ambiente económico desfavorável do ano transacto derivado do grave impacto da pandemia, a concretização da Feira de Produtos de Marca da Província de Guangdong e Macau, na qual se distinguiu a iniciativa do financiamento direccionado a empresas locais que correspondam aos requisitos, sob forma de redução no custo de participação, representou uma grande ajuda e apoio para o sector em causa, razão pela qual a representante ficou contente com o efeito geral de promoção da Feira.

A entrada na 2021GMBPF é gratuita. Para quaisquer informações, consulte a página electrónica oficial do evento, http://www.guangdongmacaofair.com, contacte-nos por telefone, através de (853) 8798 9636, adicione a conta oficial da Organização no Wechat: MICE_IPIM, ou siga a conta em Facebook: gdmofair.

(Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau)

