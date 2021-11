Cerca de 120 representantes governamentais e empresários participaram na Sessão de Promoção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau 2021, realizada na cidade de Xangai, no leste da China, na segunda-feira.

O evento destacou duas novas zonas de desenvolvimento na China, nomeadamente a Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin e outra no distrito de Qianhai, em Shenzhen, avançou o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

Segundo um comunicado, um representante de empresas de investimento da Escandinávia disse pretender no futuro aproveitar as vantagens de Macau como plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

A conferência, organizada pelo Departamento do Comércio da Província de Guangdong, o Departamento de Investimento e Promoção de Hong Kong e o IPM, decorreu em simultâneo com a 4.ª Exposição Internacional de Importações da China, que terminou ontem.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/macau-promove-lacos-lusofonos-em-conferencia-em-xangai/