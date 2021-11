A China e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) entregaram às autoridades moçambicanas oito escolas, três mercados, 17 casas e outro tipo de infra-estruturas, reconstruídas após o ciclone Idai ter em 2019 atingido Moçambique.

O Embaixador da China em Maputo, Wang Hejun, e representantes do PNUD e do Governo moçambicano estiveram na cerimónia de entrega, realizada presencialmente e através de videoconferência, na semana passada, disse a Embaixada num comunicado.

O PNUD está grato pelo financiamento do Governo chinês para este projecto de reconstrução e gostaria, no futuro, de expandir para outras áreas a colaboração com a China em Moçambique, disse um representante do programa.

As infra-estruturas alvo de reconstrução localizam-se na capital moçambicana, Maputo, e na província de Sofala, no centro-leste do país.

