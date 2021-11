A China Road and Bridge Corp (CRBC) está preparada para investir US$3 mil milhões no desenvolvimento do Novo Complexo Urbano da Marginal da Corimba, a nova marginal a ser construída a sul da capital angolana Luanda, avançou a Angop.

Yuan Chunkun, um representante da subsidiária local do grupo estatal chinês, disse que os estudos de viabilidade para o projecto estão na fase final e que as negociações com o Governo angolano devem começar em Janeiro.

O empreendimento vai abranger 40 hectares de áreas actualmente sem qualquer aproveitamento e prevê ainda a conquista de uma área de 215 hectares ao mar, disse o responsável, citado pela agência noticiosa estatal angolana.

As obras podem arrancar em Janeiro de 2023 e deverão prolongar-se por 13 anos, com a construção de serviços públicos, escritórios comerciais, residências, hotéis, zonas de lazer e entretenimento e instalações culturais, desportivas e educativas.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/empresa-chinesa-pretende-investir-us3-mil-milhoes-em-projecto-ligado-a-nova-marginal-de-luanda/