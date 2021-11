Concluiu-se com sucesso, em 14 de Novembro, a Exposição “O Homem e a Floresta” do Artista brasileiro Reginaldo Pereira, no âmbito do ciclo de exposições “Policromias lusófonas”, decorrente da 13.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, evento organizado pelo Secretariado Permanente do Fórum de Macau, com a duração de 17 dias.

A exposição temática do artista do Brasil, Reginaldo Pereira, com cerca de 20 obras maravilhosas, mostraram a vida do povo brasileiro e as paisagens naturais brasileiras, através das multicores.

Durante a Exposição, foram realizados paralelamente três Workshops, coorganizados pela Casa do Brasil em Macau, onde os artistas ensinaram a dança do Samba aos participantes, com vista a apresentar a cultura tradicional do Brasil. As actividades atraíram a participação activa do público local, que afirmaram que a exposição das obras e os Workshops proporcionaram uma oportunidade para melhorar os seus conhecimentos da cultura tradicional do Brasil, demostrando ainda mais o papel de Macau enquanto plataforma de intercâmbio cultural entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

