O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) organizou na sexta-feira dois seminários sobre as vantagens comerciais de Macau e o ambiente de negócios da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin.

O primeiro seminário, realizado presencialmente em Macau, em cooperação com a Direcção de Desenvolvimento Económico e a Direcção de Serviços Comerciais da Zona de Cooperação Aprofundada, atraiu quase 60 representantes de associações de Países de Língua Portuguesa em Macau e de distribuidores locais de produtos lusófonos.

Segundo um comunicado do IPIM, alguns dos participantes disseram estar a ponderar alargar o seu negócio a Hengqin, após obterem no seminário mais informação sobre os apoios disponibilizados por Macau para essa expansão e as políticas de apoio dos dois locais.

O segundo seminário, realizado online, atraiu cerca de 20 representantes de associação comerciais e empresas brasileiras. Este evento foi co-organizado pelo IPIM, a Direcção de Desenvolvimento Económico da Zona de Cooperação Aprofundada, a Associação de Bancos de Macau, a Associação de Advogados de Macau e a Empresa de Gestão do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China – Países de Língua Portuguesa Co., Lda.

