A Sociedade Gestora de Aeroportos (SGA) de Angola anunciou que a subsidiária local do grupo estatal chinês Sinohydro Corp vai começar em breve a construir o novo aeroporto de Mbanza Congo, capital da província de Zaire, no noroeste do país.

O aeroporto, uma obra orçada em 89,9 mil milhões de kwanzas (US$150,6 milhões), vai disponibilizar parqueamento para dois Boeing 737 e dois aviões ligeiros, em simultâneo, disse o Presidente da SGA, Nataniel Domingos.

O terminal do aeroporto, situado a 30 quilómetros do centro histórico de Mbanza Congo, vai ter capacidade para receber 600 passageiros, referiu no sábado a agência noticiosa estatal angolana Angop.

A construção de um novo aeroporto foi uma exigência feita pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) aquando da elevação de Mbanza Congo a Património Mundial da Humanidade em 2017.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/empresa-chinesa-vai-construir-novo-aeroporto-no-nordeste-de-angola/