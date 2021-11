A mineradora brasileira Vale SA assinou um acordo com a siderúrgica China Baowu Steel Group Corp Ltd para desenvolver soluções para reduzir as emissões de carbono associadas ao fabrico de aço.

A Vale revelou na semana passada que irá estudar com o grupo estatal chinês a utilização, na produção de aço, de fornos alimentados a biocarbono, também conhecido por ‘bio char’ – carvão neutro em carbono, produzido a partir de biomassa –, em vez de combustíveis fósseis.

As duas empresas irão ainda discutir um possível investimento da Vale, de até 70 milhões de yuan (US$11 milhões), num projecto piloto de produção de biocarbono da Baowu.

A Vale diz que a iniciativa vai ajudar a empresa a atingir o compromisso de reduzir em 15 por cento, até 2035, as emissões de carbono anuais associadas à actividade do grupo, visando alcançar a neutralidade carbónica até 2050.

No mês passado, a mineradora acordou com uma outra siderúrgica chinesa, a Jiangsu Shagang Group Co Ltd, o estudo conjunto da viabilidade económica da utilização de minério de ferro de maior qualidade para fabricar aço.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

