Foi largada ao mar na segunda-feira, num estaleiro naval na Coreia do Sul, uma plataforma flutuante de exploração de gás natural liquefeito, a qual tem como destino a costa do norte de Moçambique.

A plataforma vai ser colocada no campo de Coral, na Bacia do Rovuma, onde deve iniciar produção durante a primeira metade do próximo ano, avançou a Lusa.

A plataforma flutuante de exploração de gás natural liquefeito em águas profundas é o primeiro projecto do género a nível mundial, sublinhou a agência noticiosa portuguesa.

O consórcio que lidera o projecto inclui a petrolífera estatal chinesa China National Petroleum Corp, a empresa portuguesa Galp Energia S.A. e a petrolífera estatal moçambicana Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, entre outros parceiros.

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, e o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, estiveram presentes na cerimónia de largada ao mar, avançou a agência noticiosa sul-coreana Yonhap.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/plataforma-flutuante-de-exploracao-de-gas-natural-parte-para-mocambique/