A cooperativa de agricultores brasileiros Central Cooperativa Gaúcha Ltda (CCGL) completou este mês o envio de uma carga de leite em pó por via aérea para a China, a primeira exportação de lacticínios brasileiros para o mercado chinês.

A CCGL já registou a sua marca no Interior da China e está a trabalhar com uma empresa parceira para promover o leite em pó e outros produtos da cooperativa no mercado chinês, avançou o Valor Económico.

A remessa foi enviada a 5 de Novembro e a CCGL está a negociar o envio em breve de mais dois contentores de leite em pó para a China, referiu na terça-feira o jornal financeiro brasileiro.

O Presidente da CCGL, Caio Vianna, disse acreditar que os produtos da cooperativa, que incluem leite em pó sem lactose, podem ser interessantes para os consumidores chineses.

As autoridades chinesas aprovaram em 2019 a primeira unidade brasileira de processamento de lacticínios para exportação para a China, sendo que actualmente 33 empresas do Brasil estão qualificadas para vender produtos lácteos para o mercado chinês.

