A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) disse que promoveu com sucesso a carne brasileira de frango e de porco durante a 4.ª Exposição Internacional de Importação da China, que decorreu em Xangai este mês.

Segundo um comunicado divulgado na quinta-feira, a Apex-Brasil e a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) montaram na expo um espaço de divulgação exclusivo para a avicultura e suinocultura brasileira.

O espaço deu aos produtores brasileiros a oportunidade de contactar com importadores, potenciais clientes e outros representantes do sector alimentar chinês, disse o Presidente da ABPA, Ricardo Santin.

O responsável fez ainda uma intervenção, gravada previamente, num congresso da China Chamber of Commerce for Foodstuffs and Native Produce, realizado no âmbito da expo de Xangai.

Ricardo Santin aproveitou para destacar o trabalho feito pelos produtores brasileiros para garantir a segurança alimentar da população chinesa, através do fornecimento de bens sustentáveis e de qualidade.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

