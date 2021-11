Um clube de empresários chineses e portugueses, chamado PorCham, abriu uma nova delegação na cidade de Xangai, no leste da China, avançou na sexta-feira o Plataforma Macau.

Dário Silva, Co-Fundador e Presidente do PorCham, revelou que um membro do clube ajudou a conseguir, de forma gratuita, um escritório com 700 metros quadrados que pode acolher eventos para promover os produtos e a cultura portuguesa.

O responsável disse ao semanário bilingue chinês-português que o PorCham quer abrir mais duas delegações no Interior da China, nomeadamente na capital chinesa, Pequim, e na província de Hunan, no sul da China.

O PorCham foi inaugurado na cidade de Guangzhou, no sul da China, no início de Outubro, com 50 associados, mas, entretanto, já atraiu mais 26 em pouco mais de um mês, disse Dário Silva.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/clube-de-negocio-sino-portugues-abre-delegacao-em-xangai/