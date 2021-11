A Universidade Normal do Sul da China (SCNU, na sigla inglesa) anunciou a criação do Centro de Pesquisa de Timor-Leste, o primeiro instituto universitário no Interior da China dedicado ao estudo do país do Sudeste Asiático.

A criação do centro tem “uma importância estratégica” para a cooperação e intercâmbio entre a China e Timor-Leste, disse na sexta-feira a SCNU, sediada na província de Guangdong.

Segundo um comunicado, o Embaixador chinês em Díli, Xiao Jianguo, demonstrou esperança de que o centro possa promover a relação bilateral em áreas como a educação e cultura.

O centro irá colaborar com a Embaixada da China em Timor-Leste para desenvolver projectos de investigação pragmáticos e de alto nível, disse a SCNU.

