Inaugurou-se em 24 de Novembro de 2021, pelas 20h00 (hora de Pequim), o Colóquio Online sobre o Uso de Medicina Tradicional no Combate à Pandemia de COVID-19, evento que contou com a organização do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, a coordenação do Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação entre Guangdong e Macau, e a colaboração dos Serviços de Saúde de Macau e da Administração Estatal de Medicina Tradicional Chinesa da China. O Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, a Presidente e Directora-Executiva do Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação entre Guangdong e Macau, Dra. Lu Hong, a Vice-Ministra da Saúde de Moçambique, Dra. Lídia de Fátima da Graça Cardoso, bem como os representantes dos Países de Língua Portuguesa participaram na Cerimónia de Abertura do Colóquio e proferiram os seus discursos.

O Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian referiu que o sector da medicina tradicional constitui não apenas uma parte integrante do Plano de Acção para a Cooperação Económica e Comercial assinado nas últimas edições da Conferência Ministerial do Fórum de Macau, como também uma indústria pilar em prol da diversificação adequada da economia de Macau, ao qual o Secretariado Permanente do Fórum de Macau tem atribuído grande importância.

Sublinhou que este ano é o 6.º ano consecutivo em que o Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação entre Guangdong e Macau se encarregou da realização do Colóquio na medicina tradicional. O Parque, enquanto uma base importante de Macau para desenvolver a indústria de medicina tradicional, tem contribuído para a construção da plataforma de intercâmbio e cooperação internacional nesta área entre a China e os PLP. À medida da implementação contínua do “Projecto Geral de Construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin”, o Parque pode aproveitar as novas oportunidades trazidas pelo desenvolvimento de Hengqin e as vantagens da Grande Baía, para promover ainda mais a cooperação na medicina tradicional entre a China e os PLP.

O presente Colóquio continua a ser realizado de forma online, composto por 5 sessões, entre os dias 24 e 30 de Novembro, seguindo o mesmo tema da última edição do ano passado, focando-se na cooperação internacional no combate à pandemia. À margem das sessões, serão convidados especialistas e médicos para partilhar experiências e planos terapêuticos pelo uso da medicina tradicional, em resposta às sequelas da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus. Serão igualmente partilhados métodos de prevenção e da manutenção de saúde com proveito da medicina tradicional. Espera-se que os formandos e representantes possam aproveitar plenamente esta oportunidade para realizar discussões profundas e aprendizagem mútua, a fim de promover a cooperação via intercâmbio, continuar a aprofundar a cooperação na promoção do uso da medicina tradicional nas vertentes de tecnologia médica, aplicação prática e experiência clínica, etc., enfrentando em conjunto os desafios da saúde pública e contribuindo para a saúde dos povos.

O Colóquio Online sobre o Uso de Medicina Tradicional no Combate à Pandemia de COVID-19 realiza-se de forma virtual e será transmitido em tempo real via plataformas online como VooV Meeting, Youtube, e Bilibili, contando com a participação de cerca de 200 formandos – funcionários públicos e técnicos na área de saúde e de medicina, provenientes de Angola, Cabo Verde, da Guiné-Bissau, Moçambique e Portugal.

Durante o Colóquio, cinco especialistas vindos de cinco países participantes do Fórum de Macau darão palestras aos formandos, apresentando as situações pandémicas locais e as medidas de resposta. Além disso, o Coordenador do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, Dr. Lam Chong, irá fazer uma partilha de experiências sobre as práticas de prevenção e controlo da epidemia de COVID-19 adoptadas em Macau. Acredita-se que no presente Colóquio, os participantes de todas as partes realizarão abordagens profundas e discussões interativas em relação à prevenção e controlo da pandemia, o que permite aos formandos não só conhecerem a evolução pandémica e experiências na prevenção e no combate à pandemia, mas também aprenderem o papel complementar do uso de medicina tradicional no combate pandémico dos países próprios, de forma a contribuir para a recuperação económica no período pós-pandémico.

O Colóquio constitui uma demonstração não apenas dos esforços pela China e pelos PLP no combate conjunto à pandemia, mas também dos empenhos na promoção da construção de uma comunidade sino-lusófona de futuro compartilhado e do desempenho do papel de Macau enquanto Plataforma.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/realizou-se-com-sucesso-a-1-a-sessao-do-coloquio-online-sobre-o-uso-de-medicina-tradicional-no-combate-a-pandemia-de-covid-19/