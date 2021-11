O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, participou, esta manhã (25 de Novembro), na cerimónia de inauguração da sessão principal do China Internet Media Forum 2021, em Cantão, na qual discursou. Disse que Macau está empenhado em acelerar a inovação científica e tecnológica, promover tecnologias inteligentes para aplicação em várias áreas importantes da vida da população e economia, bem como aproveitar as oportunidades da construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin para participar activamente na cooperação para a inovação científica e tecnológica, no âmbito da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, integrando a estratégia de desenvolvimento científico e tecnológico do país.

A sessão principal do China Internet Media Forum 2021 é co-organizada pelo gabinete da comissão central de assuntos do ciberespaço, pelo China Media Group e pela comissão provincial de assuntos do ciberespaço de Guangdong.

O secretário do comité provincial de Guangdong do Partido Comunista Chinês (PCC), Li Xi, participou no evento e o governador do governo popular da província de Guangdong, Ma Xingrui, proferiu o discurso de boas-vindas. Também discursaram na sessão a Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, Carrie Lam (por vídeo), o Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), Ho Iat Seng, o vice-ministro do departamento de publicidade do comité central do PCC, presidente e editor-chefe do China Media Group, Shen Haixiong, o vice-ministro do departamento de publicidade do comité central do PCC, director do gabinete da comissão central de assuntos do ciberespaço e director da administração do ciberespaço da China, Zhuang Rongwen, e ainda o editor-chefe da agência de notícias Xinhua, Fu Hua.

Ao discursar, o Chefe do Executivo afirmou que as «Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau» determinam a construção conjunta do centro de megadados da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e da plataforma internacional de inovação e, por essa razão, o Governo da RAEM, com base na melhoria constante do sistema de tecnologias inovadoras, optimiza o ambiente para o desenvolvimento inovador e o mecanismo de transformação dos resultados científicos e tecnológicos, incentiva e apoia as empresas a aplicarem activamente tecnologias avançadas na sua reconversão e modernização, empenhando-se em explorar um modelo de desenvolvimento baseado na integração entre indústria-academia-investigação, orientado pelas necessidades do mercado. Ao desenvolver o sector da ciência e tecnologia, simultaneamente atento à promoção da aplicação de tecnologias, o governo irá incentivar as indústrias tradicionais a modernizarem-se e a reconverterem-se, formando uma boa conjuntura de desenvolvimento para uma promoção mútua de industrialização da tecnologia e o seu inverso.

O tema do Fórum esteve relacionado com o desenvolvimento dos média na Internet e a utilização correcta do grande fluxo de dados. O Chefe do Executivo referiu que a Internet não é um sítio sem lei e que nada pode ser feito sem normas, não havendo liberdade sem ordem. Com a evolução das tecnologias digitais, diferentes formas de difusão de conteúdos na Internet já penetraram no quotidiano das pessoas, tornando-se numa fonte importante de obtenção de informações por parte das pessoas. Uma difusão através da Internet que seja regulamentada consegue unir pessoas e esforços, caso contrário, vai inquietá-las e afectar a estabilidade da sociedade, sendo, por isso, muito necessária a regulamentação e a ordem na disseminação de informações através da Internet. Salientou ainda que a influência dos média no mundo digital é cada vez maior, não devendo a atenção ficar apenas centrada nos enormes benefícios económicos trazidos pelo tráfego de Internet, mas também na responsabilidade social, ética, moral e normas jurídicas.

O Chefe do Executivo da RAEM disse ainda que o actual contexto de cibersegurança é muito complicado em todo o mundo. Além das possíveis irregularidades na difusão de informações pelos média na Internet, vários órgãos governamentais ou empresas privadas em todo o mundo, incluindo Macau, sofreram ataques cibernéticos, o que fez soar o alerta da cibersegurança no território. Por isso, o Governo da RAEM dá elevada importância à questão da cibersegurança e adopta activamente medidas de resposta para garantir que a segurança da sociedade de Macau e do país não sofre eventuais ameaças; também vai definir as políticas globais sobre a cibersegurança que correspondem ao rumo do desenvolvimento geral e às necessidades reais de Macau, incentivar todas as partes envolvidas no sistema da cibersegurança a participarem activamente neste trabalho e dar-lhes apoio, tudo no sentido de acelerar o nível de construção da cibersegurança de Macau.

No final da cerimónia de inauguração, o Chefe do Executivo da RAEM, o vice-ministro do departamento de publicidade do comité central do PCC, Shen Haixiong, o vice-ministro do departamento de publicidade do comité central do PCC, Zhuang Rongwen, o editor-chefe da agência de notícias Xinhua, Fu Hua, o governador Ma Xingrui e convidados de honra visitaram a secção dedicada à exibição de novas tecnologias, novas aplicações e novos tipos de negócios, no âmbito do China Internet Media Forum, sendo a primeira vez que o certame tem esta secção e dedicada à exibição física de grande escala do tema da difusão na Internet. A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U, acompanhou a visita.

