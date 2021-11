A gigante tecnológica chinesa Huawei Technologies Co. Ltd. deu formação em tecnologias de informação e comunicação (TIC) a cerca de 150 funcionários públicos em Moçambique, disse o Departamento de Assuntos Africanos do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros.

A cerimónia de conclusão da formação decorreu na segunda-feira, com a presença do Embaixador da China em Maputo, Wang Hejun, o Director-Executivo da Huawei para Moçambique e Angola, Chu Xiaoxin, e o Secretário Permanente do Ministério moçambicano da Economia e Finanças, Domingos Lambo.

A formação ajudou não apenas a formar talentos no campo da economia digital em Moçambique, mas também a criar uma plataforma para o intercâmbio de conhecimento tecnológico com a China, disse Domingos Lambo, citado num comunicado divulgado na rede social chinesa Weibo.

A Huawei tem por várias ocasiões dado formação a funcionários públicos em Moçambique, reflectindo o empenho do grupo chinês na localização de talentos, disse Wang Hejun.

A cooperação entre a China e Moçambique na área das TIC e na economia digital está a crescer e tem enorme potencial, disse o diplomata, citado também no comunicado.

