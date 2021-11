A Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) revelou que 20 alunos já se inscreveram na primeira licenciatura em Língua, Literatura e Cultura Chinesa do país, menos de um mês depois do curso ter sido aprovado.

A Uni-CV acrescentou que 15 alunos já foram admitidos para a licenciatura, cujo ciclo de estudos, de cinco anos, irá arrancar já este ano académico, no novo campus da Uni-CV, na capital cabo-verdiana, Praia.

De acordo com a agência noticiosa portuguesa Lusa, o curso vai ser assegurado pela delegação do Instituto Confúcio, mas a Reitora da Uni-CV, Judite do Nascimento, sublinhou que o projecto envolveu a formação de quadros cabo-verdianos.

Segundo a Lusa, a licenciatura conta com quatro professores chineses de uma universidade da província de Guangdong, no sul da China, e o apoio de mais três chineses residentes em Cabo Verde.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/universidade-de-cabo-verde-admite-primeiros-alunos-de-estudos-chineses/