A promoção “Semana de Macau em Chongqing” terá lugar entre os dias 2 e 6 de Dezembro, na praça de Jiefangbei, no Distrito de Yuzhong, em Chongqing. A cerimónia de abertura, que terá lugar esta sexta-feira (dia 3), abrirá oficialmente o pano desta promoção presencial de grande envergadura. Uma série de actividades promocionais diversificadas estão alinhadas para decorrer em Chongqing, com o objectivo de atrair os residentes a deslocarem-se ao local da promoção para sentirem o “turismo +” de Macau, incentivando os visitantes a visitar e consumir em Macau, promovendo a recuperação da economia turística da cidade.

Promoção a 3D em ponto popular de Chongqing

Para reforçar o impacto da promoção presencial, antes da abertura da promoção de rua, a DST já lançou sucessivas acções promocionais em Chongqing, como a colocação de anúncios estáticos e animados em ecrãs de fachadas de edifícios, incluindo no popular ponto de selfies do ecrã a três dimensões na praça de Jiefangbei, em Chongqing, onde é exibida publicidade com animação turística de Macau a 3D, para que os transeuntes possam desfrutar de uma experiência visual imersiva.

Por outro lado, nas paredes exteriores do Edifício Comercial, do Centro Financeiro Falcão Dourado e do Centro Comercial de Chongqing, localizados na praça de Jiefangbei, há publicidade com elementos de “turismo +”, enquanto que o Centro Financeiro Mundial de Chongqing dispõe de uma cortina de luz a divulgar o tema “Macau cidade apelativa, segura e apropriada para visitar”.

Dado os meios de transporte serem um meio de divulgação móvel com uma vasta área de contacto, são também utilizados vários autocarros para promoção, aproveitando a parte exterior de autocarros para promover a “Semana de Macau em Chongqing”, o “Festival de Luz de Macau 2021 – Viajantes de Marte” e a “Gala de Drones Brilha sobre Macau”, em carreiras que cobrem a zona comercial de Jiefangbei, outras zonas comerciais de relevo, estradas principais e pontos turísticos. Em simultâneo, foram colocados anúncios em caixas luminosas nas estações de metro.

Ofensiva promocional em simultâneo com descontos turísticos

A promoção de rua trará aos residentes de Chongqing ofertas turísticas no valor de mais de 100 milhões de renminbis, incluindo bilhetes de avião, alojamento em hotéis, restauração, entre outros. Para alargar o âmbito de divulgação online, a DST disponibiliza informações sobre as actividades, através duma página H5 da promoção “Semana de Macau em Chongqing”, nas suas contas oficiais no Weibo, Xiaohongshu, Douyin, WeChat, Meituan, DianPing, entre outras. Através de Yizhibo, Weibo, ctrip.com, Ly.com, Fliggy, Tuniu.com, entre outras plataformas, bem como por meio da capacidade de divulgação de vários líderes de opinião de viagens, será assegurada a realização de transmissões ao vivo para divulgar a “Semana de Macau em Chongqing”.

A “Semana de Macau em Chongqing” conta com a organização da Secretaria para a Economia e Finanças do Governo da Região Administrativa Especial de Macau, do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Governo Popular do Município de Chongqing, da Comissão Municipal de Comércio de Chongqing, da Comissão para o Desenvolvimento da Cultura e do Turismo do Município de Chongqing e do Governo Popular do Distrito de Yuzhong do Município de Chongqing. A coordenação está a cargo da Direcção dos Serviços de Turismo do Governo da RAEM, do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, e do Conselho de Administração do Distrito Central de Negócios de Jiefangbei de Chongqing. O evento conta ainda com o apoio do Instituto Cultural do Governo da RAEM, do Instituto do Desporto do Governo da RAEM, da Associação Industrial de Macau, da Associação dos Exportadores e Importadores de Macau, da Associação Comercial Federal Geral das Pequenas e Médias Empresas de Macau, da Associação de Cozinha de Macau e do Hotel The Westin Chongqing Liberation Square. As entidades participantes nesta iniciativa incluem: Galaxy Macau, Melco Resorts & Entertainment, MGM, Sands Resorts Macao, SJM Resorts, Wynn Resorts (Macau) S.A., Air Macau e várias pequenas e médias empresas de Macau.

(Direcção dos Serviços de Turismo)

