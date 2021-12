Cerca de 250 empresários de 25 países e regiões participaram na edição da Feira Internacional de Negócios, organizada pela Associação de Jovens Empresários Portugal-China (AJEPC) na semana passada.

O Presidente da AJEPC, Alberto Carvalho Neto, disse ao Jornal Económico que o evento, realizado de forma presencial na cidade do Porto, no norte de Portugal, quer ligar mais empresários à China.

O Secretário-Geral Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Zacarias Albano da Costa, disse, também citado pelo jornal, que a ligação à China através de Macau é “uma parte importante do alargamento” da rede lusófona.

Tang Weng Hei, Director-Adjunto da Divisão de Promoção Económica e Comercial com os Mercados Lusófonos do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, apelou aos empresários dos Países de Língua Portuguesa para usarem a ligação histórica com Macau para entrar no “gigantesco” mercado do Interior da China.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/associacao-de-jovens-empresarios-portugal-china-organiza-feira-internacional-de-negocios-2/