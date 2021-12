O Sichuan Clover Biopharmaceuticals Inc. anunciou na semana passada que irá lançar estudos clínicos no Brasil de uma vacina contra a COVID-19 desenvolvida pelo laboratório chinês.

Num comunicado à Bolsa de Valores de Hong Kong, o grupo revelou que cerca de 520 adultos de boa saúde irão participar nos testes em vários locais no Brasil, com dados sobre a segurança e eficácia imune esperados na primeira metade de 2022.

O objectivo é testar a vacina como reforço para pessoas imunizadas com a CoronaVac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech Ltd., ou com a Covishield, uma vacina co-desenvolvida pelo laboratório sueco-inglês AstraZeneca.

Os testes são patrocinados pela organização brasileira de pesquisa em saúde Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino, com apoio do Ministério da Saúde do Brasil e financiamento da Fundação Bill e Melinda Gates.

