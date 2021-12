A província de Gaza, no sul de Moçambique, acolheu na segunda-feira uma cerimónia de entrega e inauguração do aeroporto de Xai-Xai, uma infra-estrutura com capacidade para receber 220 mil passageiros por ano.

Segundo a CCTV, o Presidente moçambicano Filipe Nyusi disse na cerimónia estar grato pelo grande apoio da China ao desenvolvimento socioeconómico de Moçambique, sobretudo no reforço das infra-estruturas básicas.

A abertura do aeroporto de Xai-Xai pode ajudar Moçambique a “acelerar o processo de integração regional e atingir um desenvolvimento inclusivo”, assim como a consolidar a relação com a China, disse o governante, citado pela televisão estatal chinesa.

De acordo com a agência noticiosa portuguesa Lusa, Filipe Nyusi revelou que o projecto custou cerca de US$60 milhões e foi financiado por uma doação da China.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/aeroporto-financiado-pela-china-inaugurado-no-sul-de-mocambique/