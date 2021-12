A capital angolana, Luanda, recebeu na segunda-feira 3,5 milhões de doses de uma vacina contra a COVID-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinopharm Group Co. Ltd, uma aquisição do Governo de Angola, avançou a Xinhua.

Segundo a agência noticiosa estatal chinesa, o Secretário de Estado angolano para a Área Hospitalar, Leonardo Inocêncio, disse que o país espera receber 32 milhões de doses de vacinas até ao final do primeiro trimestre de 2022.

O responsável disse ainda que, com este lote, Angola totaliza já 8,5 milhões de doses da vacina da Sinopharm, referiu a agência noticiosa portuguesa Lusa.

Este lote vai permitir a Angola dar continuidade à campanha de vacinação em curso, que tem como objectivo imunizar 60 por cento da população até ao final do ano, acrescentou Leonardo Inocêncio.

