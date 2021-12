A Chery Automobile Co. Ltd anunciou que as vendas da fabricante chinesa de automóveis no Brasil em Outubro subiram 127 por cento em relação a igual mês de 2020, representando uma fatia de mercado de 3,97 por cento, um novo recorde.

Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) do Brasil, citados num comunicado divulgado pela Chery na segunda-feira, a fabricante chinesa ultrapassou a rival japonesa Nissan, tornando-se a 9.ª mais popular marca de automóveis ligeiros no país sul-americano.

A Chery diz que está há seis meses consecutivos no top 10 do mercado automóvel do Brasil.

O relatório mensal da Fenabrave revela que a Chery vendeu 4.526 automóveis no Brasil em Outubro.

A Chery vendeu quase 20.200 veículos no Brasil durante o ano passado, o melhor desempenho no mercado brasileiro desde que formou em 2017 uma parceria com o Grupo Caoa, o maior fabricante e distribuidor de automóveis do Brasil, referiu em Janeiro o jornal brasileiro de língua chinesa Nanmei QiaoPao.

