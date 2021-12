Empresas e compradores do Interior da China, Macau, Portugal, Brasil e Moçambique irão marcar presença em três feiras comerciais a decorrer em Macau entre 10 e 12 de Dezembro, avançou o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

Segundo um comunicado, a Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (Macau) 2021 vai decorrer em simultâneo com a 26.ª Feira Internacional de Macau e a Exposição de Franquia de Macau 2021.

Os três eventos vão contar com cerca de 920 empresas presentes no recinto e cerca de 1.020 empresas expondo mais de 2.200 produtos na plataforma online, assim como 1.000 visitantes profissionais, dos quais 100 compradores convidados.

Durante os três dias de exposição, mais de 50 fóruns, reuniões e sessões de intercâmbio e promoção serão realizados, incluindo a Sessão de Intercâmbio Económico e Comercial entre os Países de Língua Portuguesa, Fujian e Macau.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

