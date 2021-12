A abertura da “Semana de Macau em Chongqing” decorre amanhã (dia 3), num evento que visa promover em Chongqing a rica e diversificada variedade de elementos de “turismo +” de Macau, bem como a imagem de “Macau cidade apelativa, segura e apropriada para visitar”. No âmbito do evento foi realizada hoje (dia 2) a cerimónia de lançamento da promoção de gastronomia “Sabores de Macau”, que lança uma série de actividades de promoção gastronómica e promove activamente a imagem de marca gastronómica única de Macau – as cozinhas macaense e portuguesa, para mostrar o apelo de Macau como Cidade Criativa da UNESCO em Gastronomia.

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST), em cooperação com o Hotel The Westin Chongqing Liberation Square e a Associação de Cozinha de Macau, realizou hoje (dia 2) a cerimónia e jantar de lançamento da “Semana de Macau em Chongqing – Sabores de Macau”. A directora da DST, Maria Helena de Senna Fernandes, o director do Gabinete para os Assuntos Externos do Governo Popular do Distrito de Yuzhong de Chongqing, Jiang Yonghong, o vice-presidente da Associação de Cozinha de Macau, Iu Iam Lim, o director de Serviço de Quartos do Hotel The Westin Chongqing Liberation Square, Castel Liang, o vice-presidente da Associação de Cozinha de Macau e chefe responsável pela promoção gastronómica “Sabores de Macau”, Lou Chi Seng, o chefe executivo de cozinha do Hotel The Westin Chongqing Liberation Square, Scott Gou, entre outros, presidiram à cerimónia de lançamento do evento.

Pedido de refeições online pela primeira vez

A promoção de gastronomia “Semana de Macau em Chongqing – Sabores de Macau”, com uma duração de 14 dias, decorre entre 3 e 16 de Dezembro nos restaurantes Seasonal Tastes e DUO, sob a alçada do Hotel The Westin Chongqing Liberation Square, apresentando a marca singular de gastronomia de Macau – as cozinhas macaense e portuguesa.

O chefe responsável da promoção “Sabores de Macau”, Lou Chi Seng, agraciado pelo governo em 1999 e 2016 com a Medalha de Mérito Profissional e a Medalha de Mérito Turístico, concebeu especialmente para os residentes de Chongqing um buffet com 33 pratos típicos macaenses e portugueses, bem como nove pratos de menu fixo à la carte para a promoção de gastronomia, incluindo: peixe assado, costela de borrego e marisco picante à portuguesa, entre outros. Por outro lado, a partir de 6 de Dezembro, as actividades de promoção gastronómica são estendidas para serviço online, providenciando pedido de refeições online para que os residentes de Chongqing possam apreciar em casa a comida de Macau. Ao mesmo tempo, os restaurantes introduzirão aleatoriamente novas combinações de pratos macaenses e portugueses, para trazer um sentido de novidade aos clientes e dar a provar os sabores diversificados de Macau. Aproveitando a presença em Chongqing para preparar os pratos macaenses e portugueses, o chefe Lou realiza também um intercâmbio culinário mais aprofundado com chefes do local.

Promoção da cultura gastronómica Macau através de celebridades da internet

Durante o evento, o chefe Lou participa ainda em duas transmissões ao vivo conduzidas de forma interactiva com celebridades da internet para apresentar a essência e fazer demonstração culinária de pratos típicos macaenses e portugueses, aproveitando o poder de divulgação da internet e o contacto com um público mais amplo através de programas ao vivo, para atrair os visitantes do Interior da China a deslocarem-se a Macau para experienciarem e degustarem as iguarias típicas macaenses e portuguesas.

Alargar a promoção de “turismo + gastronomia” através de vários canais

Após a designação de Macau como Cidade Criativa da UNESCO em Gastronomia em 2017, o Governo da RAEM deu de imediato início ao plano de trabalho de quatro anos para o desenvolvimento de Macau como Cidade Criativa de Gastronomia. Ao longo de quatro anos, foram lançados uma série de projectos relacionados, incluindo a realização do “Fórum Internacional de Gastronomia, Macau”, o lançamento da Base de Dados da Cozinha Macaense, a apresentação de vídeos de ensino online, realização de workshops e organização de seminários para os operadores do sector, entre outros, a DST introduziu especialmente elementos culinários na série das “Semanas de Macau”, para continuar a promover o “turismo + gastronomia”, através da realização de actividades de promoção gastronómica.

(Direcção dos Serviços de Turismo)

