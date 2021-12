Autocarros eléctricos produzidos pelo fabricante automóvel chinês Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. vão começar a circular na cidade do Porto, no norte de Portugal, avançou a STCP – Sociedade de Transportes Colectivos do Porto.

Num comunicado, a STCP revelou que as viaturas têm uma autonomia mínima de 250 quilómetros e uma lotação máxima de 90 passageiros, sendo totalmente acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida.

A substituição de cinco veículos antigos por estes autocarros eléctricos permitirá à STCP reduzir as emissões de dióxido de carbono em cerca de 441 toneladas por ano.

A aquisição vai “beneficiar os passageiros e as populações envolventes”, através da prestação de serviços de transporte público mais seguro e confortáveis e com uma menor pegada ambiental, refere no comunicado Manuel Queiró, Presidente da STCP.

Ao longo dos últimos quatro anos, a STCP investiu cerca de 70 milhões de euros (US$79,3 milhões) em 274 viaturas novas, o que representa 65 por cento da frota da empresa.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/autocarros-electricos-de-fabrico-chines-em-circulacao-no-porto/