Uma missão comercial de produtores do Estado do Rio Grande do Norte, no nordeste do Brasil, irá à China em Março para tentar aumentar as exportações de melão, avançou o Portal da Tropical.

Segundo o portal noticioso do Rio Grande do Norte, a missão vai incluir encontros de negócios entre os produtores brasileiros de melão e grandes compradores chineses de fruta.

A missão será co-organizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Comité Executivo de Fruticultura do Rio Grande do Norte, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, e pelo Consulado-Geral da China em Recife.

Luiz Roberto Barcelos, Director Institucional da Associação Brasileira de Produtores de Frutas e Derivados, disse acreditar que o Brasil pode vender tanto melão para a China como o que exporta actualmente para a Europa: 800 contentores por semana.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/missao-comercial-a-china-quer-exportar-mais-melao-brasileiro/